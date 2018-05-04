Ориентироваться в Пскове в День Победы станет проще

15:41, 04 мая 2018, ПАИ

Управление культуры администрации Пскова совместно с 2ГИС разработали и добавили на карту города дополнительный слой с названием «9 Мая», который поможет проще ориентироваться в праздничном пространстве во время празднования Дня Победы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

С помощью новинки можно уже сейчас увидеть, на каких площадках Пскова пройдут основные мероприятия, и грамотно выстроить маршруты передвижения как пешком, так и на транспорте с учетом перекрытия дорог.

В онлайн-версии 2ГИС места, отмеченные флажками, расскажут не только о месте, но и времени проведения праздничных мероприятий.