На безымянных могилах двух погибших героев Великой Отечественной войны в Куньинском районе появятся таблички

16:04, 04 мая 2018, ПАИ

В преддверии празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне при участии депутата Псковского областного Собрания Олега Савельева в деревне Пески Куньинского района благоустроены два воинских захоронения. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента, могилы были приведены в порядок, покрашены памятники, возложены цветы. В ближайшее время на надгробиях появятся таблички с именами погибших красноармейцев.

Могилы, в которых похоронены бойцы 57 отдельного дивизиона бронепоездов сержанты Андрей Ермоленко и Григорий Короленко, расположены на окраине сельского кладбища и многие годы были заброшены. «Эти бойцы погибли 16 января 1943 года при налёте вражеской авиации на передовую базу 57 отдельного дивизиона бронепоездов, которая располагалась у деревни Пески на станции Великополье», - рассказал Олег Савельев.

Информацию о судьбе погибших красноармейцев депутат узнал, разбирая архивы своей матери Нины Савельевой, занимавшейся изучением военной истории на территории района и создавшей в деревни Пески школьный музей боевой славы.

В архивных материалах Олег Савельев нашёл письмо начальника медсанчасти отдельного дивизиона бронепоездов, в котором он описывал события немецкого авианалёта и указал место захоронения погибших воинов. Олег Савельев вместе депутатом Собрания депутатов Куньинского района Петром Граненковым отыскал безымянные захоронения и решил привести их в порядок.

«Я узнал, что памятники на могилах красноармейцев в середине 70-х годов прошлого века установили их однополчане: боевые товарищи специально для этого приезжали в деревню Пески, - рассказал Олег Савельев. – Со временем надгробия покосились, надписи стёрлись, и многие годы никто не знал, кто здесь захоронен».