259 жертвователей перечислили 700 тыс. рублей на счета псковских отделений партий

16:27, 04 мая 2018, ПАИ

84% региональных отделений политических партий, зарегистрированных на территории Псковской области, представили Сведения о поступлении и расходовании средств по установленной новой форме. Как сообщили Псковскому агентству информации в Избирательной комиссии области, по предварительным результатам проверки в 1 квартале на счета партий поступили 7,3 млн рублей, из них 400 тыс. рублей - это членские взносы, 5,4 млн рублей – средства от центральных аппаратов политических партий в размере 5,4 млн рублей.

Контрольно-ревизионная служба при Избирательной комиссии Псковской области проверила 16 пожертвований, поступивших от юридических лиц, на общую сумму 800 тыс. рублей. Ограничений не установлено, то есть они все соответствуют требованиям избирательного законодательства.

Продолжается проверка 259 жертвователей - физических лиц, которые перечислили на счета региональных отделений политических партий более 700 тыс. рублей.

Сведения о жертвователях-физических лицах, проживающих на территории Псковской области, проверены в Регистре избирателей ГАС «Выборы». По представителям из других регионов направляются представления в регистрирующие органы соответствующих субъектов РФ. По проверенным жертвователям ограничения также отсутствуют.

Напомним, что региональные отделения политических партий представляют в Избирательную комиссию Псковской области сведения о поступлении и расходовании средств за I квартал по измененной форме, в соответствии с Постановлением Центральной избирательной комиссии от 16 марта 2018 года №149/1251-7.

Финансовые отчеты включают в себя сведения о деятельности региональных отделений политических партий в части доходов и расходов на текущую работу, в том числе указывается сумма пожертвований от физических и юридических лиц, информация о благотворительной деятельности партий.

Несвоевременное представление финансовой отчетности, влечет за собой наложение административного штрафа на должностных лиц в размере до 25 тысяч рублей, на политическую партию, ее региональное отделение - в размере до 100 тысяч рублей, а в случае повторного нарушения до 300 тысяч рублей.