В Псковской области вышел 4-й том книги «Солдаты Победы»

16:51, 04 мая 2018, ПАИ

В преддверии 9 мая в Псковской области вышел в свет четвертый том книги «Солдаты Победы», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона со ссылкой на главного редактора многотомной историко-документальной серии Николая Никитенко. Средства на печать сборника выделил временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаилом Ведерников из резервного фонда администрации.

Книга вышла тиражом в 954 экземпляра. В томе содержатся сведения о 982 участниках Великой Отечественной войны, которые родились на территории Невельского района, воспоминания ветеранов и их родственников и почти 570 фотографий.

«В процессе работы над этим томом были открыты новые имена и подвиги. Например, ранее в Псковской области были известны 37 полных кавалеров ордена Славы. Теперь выявлен еще один — это Фома Алексеевич Бураков. Он родился в деревне Фролово Невельского района, а дальнейшая его жизнь была связана с Дальним Востоком. Также мы узнали историю Петра Титовича Сидоренко. До войны он работал в Невеле на молочно-консервном комбинате, ушел на фронт и входил в состав той самой штурмовой группы, которая 30 апреля первой водрузила на крыше Рейхстага Красное Знамя. Установили ещё и то, что Леонид Ефремович Бураков из Невеля первым вошел в Прагу. Нам также стали известны 15 имен невельчан, которые ошибочно попали в «Книгу Памяти» как умершие или пропавшие без вести. Оказалось, что их жизнь продолжалась», — рассказал Николай Никитенко.

По традиции, экземпляры тома будут направлены во все библиотеки, музеи и архивы Псковской области, военкоматы и советы ветеранов. Также четвертый том «Солдат Победы» появится в Российской книжной палате, Центральном музее Вооруженных Сил Российской Федерации, Центральном музее Великой Отечественной войны. Предполагается, что издание получат и ближайшие родственники участников ВОВ, сведения о которых опубликованы в томе.

Напомним, что над подготовкой четвертого тома книги «Солдаты Победы» трудилась рабочая группа Невельского района и редакционная коллегия при администрации региона. Работа над многотомником в Псковской области ведется пятый год подряд. В опубликованные первые два тома книги «Солдаты Победы» вошли имена участников Великой Отечественной войны, проживающих в Псковской области по состоянию на 1 января 2013 года. Третий том посвящен фронтовикам из Великих Лук.