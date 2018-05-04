5 и 6 мая в лесах Псковской области ожидается средняя и высокая пожарная опасность

17:03, 04 мая 2018, ПАИ

5 и 6 мая в Псковской, Новгородской, Вологодской и Архангельской областях ожидается средняя, местами высокая пожарная опасность в лесах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Федеральной авиалесоохраны.

Отметим, при среднем (желтый уровень), высоком (оранжевый уровень), чрезвычайном (красный уровень) классах пожарной опасности лесные пожары могут возникнуть от незначительных источников огня (даже от брошенных не затушенных окурков и спичек), быстро распространяться и давать дополнительные очаги.

Всего на предстоящие выходные 59 регионов России находятся в зоне риска палов травы и лесных пожаров.

В первую половину майских праздников, с 29 апреля по 2 мая, в России результате нарушений правил пожарной безопасности возникли 530 лесных пожаров, что составляет 25% от общего числа всех возгораний в лесах, возникших в текущем году. Лесные пожары зафиксированы в 31 регионе России всех федеральных округов, кроме Северо-Кавказского. В Псковской области с начала года произошли 14 лесных пожаров. http://informpskov.ru/news/270214.html