Интерактивная площадка «Эхо войны» будет работать 5 мая у Мирожского монастыря в Пскове

17:14, 04 мая 2018, ПАИ

5 мая интерактивная площадка «Эхо войны», которая проводится в рамках центрального этапа проекта "Чтобы помнили...", будет работать в Пскове в Дендропарке у Мирожского монастыря. Мероприятие начнётся в 14:00, сообщили Псковскому агентству информации в общественной молодёжной организации «Вечевой орден».

«Площадка обещает быть самой трогательной из всех, поставленных в апреле-мае. На ней у всех участников будет возможность прочувствовать атмосферу военных лет, попробовать солдатскую кашу и поделиться своими собственными историями о героях Великой Отечественной войны», - отметили организаторы.

Проект «Эхо войны» в течение нескольких недель реализуют Псковского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» и «Вечевой орден». Интерактивная площадка за это время уже побывала в Стругах Красных, Пыталово, Великих Луках, Невеле, Печорах и Дно. «Каждый раз участники на несколько часов погружаются в атмосферу 40-х годов, переживая вместе с героями военного времени моменты из их непростых жизней. В каждом подведении итогов звучит фраза о том, что войну выигрывали простые солдаты - такие же, как 16-17-летние участники интерактивной площадки», - рассказали в «Вечевом ордене».

Проект реализуется на средства, полученные в рамках гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Осуществление проекта стало возможным благодаря усилиям студентов Псковского областного колледжа искусств под руководством мастера Людмилы Масленниковой.