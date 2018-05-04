Праздничная программа «Созвездие собирает друзей» запланирована в Пскове 5 мая

17:15, 04 мая 2018, ПАИ

5 мая с 12:00 до 14:30 в амфитеатре Детского парка Пскова состоится праздничная концертная программа «Созвездие собирает друзей», посвящённая открытию летнего сезона - 2018. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

На концерте выступят детский хореографический образцовый ансамбль «Солнышко», детская вокальная студия «Карамелька», танцевальный коллектив «Фреш», детский хореографический коллектив «Созвездие». Самыми юными участниками станут воспитанники детских садов №№ 54, 47, 6, 38.

Организатором мероприятий выступает Городской парк культуры и отдыха им. А. С. Пушкина при поддержке Управления культуры администрации Пскова.