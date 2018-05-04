Иван Цецерский оценил качество уборки территорий воинских захоронений в Пскове

17:21, 04 мая 2018, ПАИ

Сегодня, 4 мая, в рамках подготовки ко Дню Победы глава Пскова Иван Цецерский проконтролировал качество уборки территорий воинских захоронений. Также в выезде приняли участие начальник Управления городского хозяйства, врио главы администрации города Алексей Захаров, заместитель главы города Сергей Гаврилов, представители подрядных организаций и другие.

Объезд военных мемориалов начался с осмотра памятника воинам, погибшим во второй половине XX столетия, и территории сквера у Дома офицеров. Глава города в целом остался доволен состоянием территории, указав на незначительные недочёты. В свою очередь, директор Дома офицеров Александр Царкозенко уверил главу муниципалитета, что памятник будет приведен в порядок в ближайшее время.

Следующим объектом выезда стало Братское кладбище воинов Советской Армии по улице Юбилейной. Алексей Захаров рассказал, что в прошлом году заменили ряд надгробных плит, в этом году работы будут продолжены. Иван Цецерский отметил, что необходимо убрать песок вокруг памятника и вдоль проезжей части, а также укрепить надгробные постаменты.

Братскую могилу 30 тысяч жертв немецко-фашистских захватчиков по улице Коммунальной к проведению торжественно-траурных мероприятий уже привели в порядок. Глава города отметил, что это одна из самых чистых и облагороженных территорий и приведена в надлежащее состояние своевременно. Кроме того, Алексей Захаров подчеркнул, что в адрес УГХ поступали заявки от жителей по спилу аварийных деревьев, работа в этом направлении уже начата.

Затем участники выезда направились к Скверу Павших борцов на улице Кузнецкой. На данной территории активно ведутся работы по благоустройству. Руководитель подрядной организации «Эгле» Роман Кухи рассказал о ходе работ и подчеркнул, что работы ведутся в плановом режиме, без отставаний по графику: «Сейчас мы стараемся по максимуму привести в порядок территории для проведения торжественно-траурных мероприятий, после чего остальные работы будут продолжены».

Заключительным объектом стала территория Братской могилы 50 тысяч советских военнопленных, погибших в концлагере, которая находится на улице Железнодорожной. На данный момент территория убрана от мусора, ведутся работы по косметическому ремонту мемориала. Заместитель Главы города Сергей Гаврилов пояснил, что к 9 мая мемориал будет готов для торжественной церемонии возложения гирлянды воинской славы.

В завершении контрольного выезда Иван Цецерский отметил, что большинство памятников приведены в порядок: «В целом состояние воинских захоронений можно отметить, как хорошее. Территории убраны от мусора, высажены цветы, окрашены памятники. Уверен, что небольшие недочеты будут устранены в ближайшее время, и День Победы мы проведем на должном уровне».