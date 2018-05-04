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Общество

«Ситцевый бал» пройдет в Городском культурном центре Пскова 6 мая

 

В Городском культурном центре Пскова в третий раз пройдет «Ситцевый бал» - театрализовано-танцевальная постановка, посвящённая великому подвигу советского народа в борьбе с фашизмом. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, участниками мероприятия станут старшеклассники и студенты города Пскова. Программа начнется на улице, продолжится в танцевальном зале ГКЦ, а закончится возложением цветов к могиле Неизвестного Солдата.

В этом году «Ситцевый бал» посвящен событиям 1943 года в Псковской области и носит название «Особая провинция Pleskau». Организаторами одноименной постановки выступают ТК «Astra Video», Студенческое правительство города Пскова совместно с Комитетом по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова, МБУК «Городской культурный центр» при поддержке Псковского областного колледжа искусств им. Римского-Корсакова. В этом году проект, в который, помимо постановки «Ситцевый бал», входят акция «Мы из прошлого», работа с волонтёрами, сопровождение ветеранов и другое, получил поддержку из Фонда президентских грантов.

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