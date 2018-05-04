Мероприятия в честь 73-й годовщины Победы провели Псковский филиал Академии ФСИН России и областное УФСИН

17:54, 04 мая 2018, ПАИ

Псковский филиал Академии ФСИН России и УФСИН России по Псковской области провели мероприятия, посвященные 73-й годовщине Великой Победы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учебного заведения.

В торжествах приняли участие представители власти Пскова, силовых ведомств региона, ветераны Великой Отечественной войны и УИС, курсанты, студенты и школьники, воспитанники Детской деревни SOS-Псков и Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

Собравшихся приветствовали заместитель главы города Пскова Владимир Воробьев, глава Псковского района Владимир Лавренов, ветеран Великой Отечественной войны легендарный летчик Дмитрий Ваулин, врио начальника Псковского филиала Академии ФСИН России Владислав Белов, врио заместителя начальника УФСИН России по Псковской области Игорь Кучмук, председатель совета ветеранов УФСИН России по Псковской области Владимир Михайлов.

На плацу образовательной организации присутствующие минутой молчания почтили память тех, кто погиб при исполнении служебного долга. К памятному знаку, расположенному на территории филиала, курсанты возложили гирлянду Славы.

После прохождения сотрудников и курсантов торжественным маршем началось выступление группы почетного караула Псковского филиала Академии ФСИН России, созданной в прошлом году. Впервые показательное упражнение с карабинами юноши исполняли вместе с девушками. Взвод барабанщиц Псковского филиала академии также стал украшением праздника.

Гости также смогли увидеть реконструкцию подвига героев Великой Отечественной, выставку современного оружия; проявить меткость при стрельбе в пейнтбольном тире и поучаствовать в различных конкурсах.

На территории образовательной организации работала полевая кухня, где все желающие отведали солдатской каши.

На плацу вуза прошел концерт творческих коллективов Псковского филиала академии и города Пскова, включавший в себя вокальные и хореографические номера.