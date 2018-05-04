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Общество

Псковских ветеранов Великой Отечественной войны из микрорайона № 8 поздравили с приближающимся Днем Победы

 

Сегодня, 4 мая, в Пскове чествовали ветеранов Великой Отечественной войны, которые проживают на территории микрорайона № 8. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета. 

В мероприятии, приуроченном к Дню Победы, приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, узники, блокадники, труженики тыла, матери погибших героев в более поздних войнах - всего более 50 человек. Организатором встречи стал депутат Псковской городской Думы Дмитрий Барабанов. Во встрече принял участие глава Пскова Иван Цецерский. 

«Для каждого российского человека День Победы - это особый праздник. Ведь такого праздника, как 9 мая - с такими чувствами, с такими эмоциями и радости, и горести больше нет», - отметил Иван Цецерский. Обращаясь к ветеранам, глава города поблагодарил их за уроки мужества, которые они проводят в образовательных учреждениях. «Очень важно рассказывать подрастающему поколению о том, что вы помните, через что вам пришлось пройти. Отрадно, когда молодежи это интересно, - об этом свидетельствуют создающиеся патриотические молодежные объединения», - подчеркнул он.

Депутат Псковской городской Думы Дмитрий Барабанов также поприветствовал присутствующих ветеранов: «Подвиги, которые совершал советский народ в годы великой войны, не будут забыты, и отдельные люди, которые посягают на историю и хотят ее переписать, не смогут добиться успеха в свободной России. Ни вы, ни мы, ни наши дети и внуки, не позволят этого сделать и всегда будут помнить эту великую победу», - сказал он.

Иван Цецерский и Дмитрий Барабанов вручили памятные подарки и цветы ветеранам Великой Отечественной войны.

К поздравлениям присоединилась и председатель Совета ветеранов по микрорайону №8 Антонина Васильева: «Главное, что я хочу пожелать, - это неиссякаемой энергии в нашем возрасте».

Во время праздничного мероприятия ветераны делились своими воспоминаниями, пели фронтовые песни под гармонь, читали стихи и танцевали.

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