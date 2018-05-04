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Общество

Задолжавшая коллекторам почти 300 тысяч псковичка может лишиться иномарки

Псковичка, которая не оплачивает кредитные задолженности с 2016 года, может потерять свой автомобиль. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Согласно решению суда жительница Пскова должна выплатить кредитные платежи в размере 298 616 рублей в пользу НАО «Первое коллекторское бюро». Решение суда вступило в законную силу еще в 2015 году, но не было исполнено. Приставы применили к должнице меры принудительного исполнения, в том числе обратили взыскание на деньги, находящиеся в банке, и ограничили её в выезде из Российской Федерации.

В апреле в ходе совместного выхода в адрес должницы с представителем взыскателя судебный пристав-исполнитель составил акт описи и ареста легкового автомобиля «Vortex Estina». В настоящее время в отношении имущества должницы вынесена заявка на привлечение специалиста-оценщика и постановление о назначении для дальнейшей передачи автомобиля на торги. В случае неоплаты долга иномарка будет продана, деньги от её реализации пойдут в счет погашения задолженности.

Отдел судебных приставов Пскова № 1 еженедельно проводит рейдовые мероприятия совместно с представителями НАО «Первое коллекторское бюро». С начала года в ходе данных рейдов составлены 16 актов описи и ареста имущества с недобросовестных жителей города. Фактическим исполнением окончены 13 исполнительных производств на сумму в 1,5 миллиона рублей.

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