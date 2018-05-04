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Общество

Рейды по взысканию штрафов ГИБДД, долгов по кредитам и за тепло провели приставы в Острове и Гдове

В Острове судебные приставы с инспекторами ГИБДД провели рейды по взысканию административных штрафов, а в Гдове взыскивали долги за тепло и кредиты. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области. 

В ходе рейда выявленным должникам на дорогах были вручены требования о явке в отдел судебных приставов для предоставления квитанций об оплате задолженностей. На следующий день после мероприятия мужчина предоставил в отдел квитанции об оплате 8 административных штрафов на сумму в 6300 рублей, а женщина - об оплате 12 штрафов на 8000 рублей. Всего за день в отделе судебных приставов должники отчитались об оплате штрафов на 20 тысяч 300 рублей.

В Гдове судебные приставы-исполнители также проводили рейды, но уже с представителями взыскателей. ВОни посетили более 50 адресов, составили 6 актов осмотра, вручили требования о явке на приём в отдел судебных приставов. Кроме того, в отношении двух должников были составлены акты описи и ареста их имущества, которые в случае неоплаты долга будут переданы на реализацию в счёт погашения задолженности.

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