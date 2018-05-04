Два с половиной года проведёт в колонии обворовавший несколько домов великолучанин

17:44, 04 мая 2018, ПАИ

К двум годам шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима приговорил суд жителя Великих Лук за серию краж из домов.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в ходе следствия было установлено, что осенью 2017 года в Великих Луках мужчина путем взлома проник в частный дом на улице Силина. Отсюда он похитили газовый баллон, фен и другое имущество. Месяц спустя, злоумышленник сорвал замок входной двери дома по Речному проезду и похитил оттуда посуду, сковороды и кастрюли. Ущерб для потерпевших составил около 8 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками ОМВД России по городу Великие Луки, по подозрению в совершении данных противоправных деяний был задержан безработный, ранее судимый 41-летний великолучанин. Выяснилось, что в момент совершения преступлений он находился в состоянии алкогольного опьянения. Похищенное имущество гражданин сбывал, а вырученные деньги тратил на спиртное.

Следственный отдел ОМВД России по городу Великие Луки возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 158 УК РФ (кража).