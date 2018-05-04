Поисковые работы будут проведены в национальном парке «Себежский»

17:58, 04 мая 2018, ПАИ

Минприроды России подписало соглашение с общественной организацией «Поисковое движение России», в рамках которого на особо охраняемых природных территориях будут проведены поисковые работы.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Министерства, в список вошли национальные парки «Себежский», «Угра», «Орловское полесье», «Смоленское Поозерье», «Валдайский»; заказники «Клетнянский», «Ремдовский», «Олонецкий», «Цимлянский», «Даутский», заповедники «Белогорье», Центрально-Черноземный», «Калужские засеки», «Брянский лес», «Кивач», «Рдейский» «Восток Финского залива», «Нижне-Свирский», «Ростовский», Кавказский, Тебердинский. К потенциальной зоне поиска также относятся заповедники Крыма (Крымский и Ялтинский горнолесной).

Церемония подписания соглашения состоялась в МИА «Россия Сегодня» 4 мая. Свои подписи на документе поставили глава Минприроды России Сергей Донской и ответственный секретарь общественной организации Елена Цунаева.

Как отметил Сергей Донской, соглашение - это, прежде всего, возможность восстановить память о сотнях погибших во время Великой Отечественной войны. Особенно это актуально для территорий, на которых поисковые работы систематически не проводились. «Мы уверены, что поисковые работы дополнительно окажут всемерное содействие в научной и эколого-просветительской работе заповедников и национальных парков», - подчеркнул Сергей Донской.

Министр также отметил, что в рамках взаимодействия по итогам подписания соглашения будет создана электронная карта неучтенных мест гибели воинов на особо охраняемых природных территориях для последующего захоронения с почестями. По словам Сергея Донского, эту работу планируется провести совместно с МИА «Россия Сегодня».

«Если возможности проведения работ в связи с режимностью нет, на местах гибели планируется создавать памятные знаки, стенды, а также музейные экспозиции в визит-центрах ООПТ. Для восстановления памяти необходимо провести соответствующие информационные кампании и медийное сопровождение поисковых работ», - пояснил министр.

Глава Минприроды России также выразил уверенность, что к следующей годовщине Победы, собрав информацию о погибших и участниках войны, в Москве может быть организован бессмертный полк работников заповедников и национальных парков.