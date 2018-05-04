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Общество

Модели советской техники показали псковским школьникам

Выставка стендового моделизма «Диарама» открылась в спортивно-развлекательном парке «Простория» в Пскове сегодня, 4 мая, сообщил Псковскому агентству информации председатель Совета по молодежной политике Пскова Александр Андреев.

В мероприятии приняли участие обучающиеся образовательных учреждений города. Присутствующим продемонстрировали модели советской техники, времен Великой Отечественной войны.

«Ребята активно интересовались образцами, задавали вопросы и фотографировались на память», –  отметил Александр Андреев.

Также участников пригласили на встречу с представителями Псковской областной общественной организации «Несовершеннолетние узники фашистских концлагерей», которые рассказали о годах войны и победе русских солдат над фашизмом.

Председатель Совета по молодежной политике напомнил, что 9 мая в «Простории» пройдет спортивный турнир «Турник Победы», участие в соревновании бесплатное и победителей ждут призы от организаторов.

Организатором мероприятий выступает СРП «Простория», при поддержке Совета по молодёжной политике Пскова при Главе муниципального образования «Город Псков».

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