Дополнить курсами первой помощи проект «Профессия – мама. Семейный детский сад» предложили псковичи

19:28, 04 мая 2018, ПАИ

С предложением дополнить проект «Профессия – мама. Семейный детский сад» курсами по оказанию первой помощи выступили псковичи. Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном отделении ВПП «Единая Россия», обращение по этому поводу они направят федеральному координатору партийного проекта «Крепкая семья», депутату Госдумы Ольге Окуневой.

Cегодня в ходе встречи активистов и регионального координатора партпроекта «Крепкая семья», заместителя главы города Пскова Елены Полонской с многодетными родителями, для которых и разработана вышеназванная программа, речь шла о преимуществах дистанционного образования. Собравшиеся говорили о том, что без отрыва от семьи матери могут бесплатно получить знания и компетенции, необходимые для работы воспитателем в семейном детском саду.

Примерно по 2 часа в день матери-студенты слушают вебинары, читают лекции и изучают дополнительный материал в комфортной для себя обстановке. Такое обучение в режиме онлайн продолжается ровно неделю. Затем они сдают экзамены, по результатам которых выдается диплом о профессиональной переподготовке.

«Этот диплом дает возможность заниматься предпринимательской деятельностью, предоставлять услуги по воспитанию детей на дому, а это позволяет маме, находящейся в отпуске по уходу за ребенком, увеличить трудовой стаж и пенсионные накопления», - отметила Полонская.

Заявку на участие в проекте можно подать на сайте Ассоциации «Много Нас», которая реализует его за счет президентского гранта. Основное требование – наличие первого высшего или среднего профессионального образования.

«Даже, если мама впоследствии не будет работать в семейном детском саду, она сможет дать своим детям полноценное образование на дому», - обратила внимание председатель общественного совета партпроекта «Крепкая семья», педагог Псковского колледжа технологии и сервиса Ирина Саманчук и пригласила псковичек освоить новую профессию.