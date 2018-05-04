0
19:28
Дополнить курсами первой помощи проект «Профессия – мама. Семейный детский сад» предложили псковичи
17:21
Иван Цецерский оценил качество уборки территорий воинских захоронений в Пскове
17:07
Псковские мотоциклисты почтили память павших советских воинов в островской деревне Сигорицы
16:44
Посвящённый Дню Победы мотопробег Псков - Печоры состоится 9 мая
15:52
Центр доктора Бубновского дарит военным пенсионерам и действующим военнослужащим скидку 20% в честь Дня Победы
15:24
По решению врио губернатора капитальный ремонт автостанции в Опочке начнется в этом году
15:11
Ход работ по реконструкции улицы Свердлова проконтролировали власти Пскова
Еще новости
Общество

Дополнить курсами первой помощи проект «Профессия – мама. Семейный детский сад» предложили псковичи

С предложением дополнить проект «Профессия – мама. Семейный детский сад» курсами по оказанию первой помощи выступили псковичи. Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном отделении ВПП «Единая Россия», обращение по этому поводу они направят федеральному координатору партийного проекта «Крепкая семья», депутату Госдумы Ольге Окуневой. 

Cегодня в ходе встречи активистов и регионального координатора партпроекта «Крепкая семья», заместителя главы города Пскова Елены Полонской с многодетными родителями, для которых и разработана вышеназванная программа, речь шла о преимуществах дистанционного образования. Собравшиеся говорили о том, что без отрыва от семьи матери могут бесплатно получить знания и компетенции, необходимые для работы воспитателем в семейном детском саду. 

Примерно по 2 часа в день матери-студенты слушают вебинары, читают лекции и изучают дополнительный материал в комфортной для себя обстановке. Такое обучение в режиме онлайн продолжается ровно неделю. Затем они сдают экзамены, по результатам которых выдается диплом о профессиональной переподготовке. 

«Этот диплом дает возможность заниматься предпринимательской деятельностью, предоставлять услуги по воспитанию детей на дому, а это позволяет маме, находящейся в отпуске по уходу за ребенком, увеличить трудовой стаж и пенсионные накопления», - отметила Полонская.

Заявку на участие в проекте можно подать на сайте Ассоциации «Много Нас», которая реализует его за счет президентского гранта. Основное требование – наличие первого высшего или среднего профессионального образования.

«Даже, если мама впоследствии не будет работать в семейном детском саду, она сможет дать своим детям полноценное образование на дому», - обратила внимание председатель общественного совета партпроекта «Крепкая семья», педагог Псковского колледжа технологии и сервиса Ирина Саманчук и пригласила псковичек освоить новую профессию.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Дополнить курсами первой помощи проект «Профессия – мама. Семейный детский сад» предложили псковичи
04 мая 2018
Дополнить курсами первой помощи проект «Профессия – мама. Семейный детский сад» предложили псковичи
Иван Цецерский оценил качество уборки территорий воинских захоронений в Пскове
04 мая 2018
Иван Цецерский оценил качество уборки территорий воинских захоронений в Пскове
Псковские мотоциклисты почтили память павших советских воинов в островской деревне Сигорицы
04 мая 2018
Псковские мотоциклисты почтили память павших советских воинов в островской деревне Сигорицы
Посвящённый Дню Победы мотопробег Псков - Печоры состоится 9 мая
04 мая 2018
Посвящённый Дню Победы мотопробег Псков - Печоры состоится 9 мая
Центр доктора Бубновского дарит военным пенсионерам и действующим военнослужащим скидку 20% в честь Дня Победы
04 мая 2018
Центр доктора Бубновского дарит военным пенсионерам и действующим военнослужащим скидку 20% в честь Дня Победы
По решению врио губернатора капитальный ремонт автостанции в Опочке начнется в этом году
04 мая 2018
По решению врио губернатора капитальный ремонт автостанции в Опочке начнется в этом году 3
Ход работ по реконструкции улицы Свердлова проконтролировали власти Пскова
04 мая 2018
Ход работ по реконструкции улицы Свердлова проконтролировали власти Пскова 3
Участники автопробега «Вахта памяти. Сыны Великой Победы» прибыли в Псковскую область
04 мая 2018
Участники автопробега «Вахта памяти. Сыны Великой Победы» прибыли в Псковскую область

Идет загрузка...