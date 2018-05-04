Псковские полицейские приняли участие в митинге на месте братского захоронения в Островском районе

19:47, 04 мая 2018, ПАИ

Сегодня в Псковской области в торжественной обстановке с участием стражей порядка и общественников прошел митинг на месте братского захоронения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В преддверии праздника Победы полицейские и члены Общественного совета при УМВД России по Псковской области приняли участие в митинге на месте братского захоронения в деревне Сигорицы Островского района.

Под белым обелиском покоятся уроженец Чечни Заудин Ахматханов и его боевой товарищ - ярославский парень Кузьма Козуб. Этим двум партизанам было чуть больше двадцати, когда они погибли в бою с немецко-фашистскими захватчиками. Позже здесь были перезахоронены останки еще 140 красноармейцев.

На этой встрече, посвященной 73-й годовщине Великой Победы, собрались посланцы ряда национальных диаспор, проживающих на территории региона, представители областной и районной Администраций, курсанты, студенты, школьники. А главными действующими лицами стали ветераны Великой Отечественной войны. Им были вручены подарки и цветы. В торжественной церемонии принял участие начальник ОМВД России по Островскому району подполковник полиции Павел Елкин.

«Важно, чтобы эти события не стирались из памяти потомков. Это была победа всего советского народа. И далась она тяжелой ценой. Об этом нужно всегда помнить и не допускать попыток принижения величия подвига наших братьев, отцов и дедов»,- подчеркнул в своем выступлении член Общественного совета при УМВД Саид Дукаев.

В честь ветеранов и погибших героев был дан салют. Торжественным маршем перед собравшимися прошли военнослужащие Островского гарнизона. А в завершение памятной акции в небо взлетели 142 белых шара по числу воинов, отдавших здесь свои жизни, защищая Родину.

Отметим, что это мероприятие, ставшее уже традиционным, прошло в рамках проекта «Память поколений» по инициативе Центра чеченской культуры «Барт» (Единство) при содействии администрации Псковской области, Государственного комитета области по культуре и администрации Островского района.