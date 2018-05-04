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Общество

Псковские полицейские приняли участие в митинге на месте братского захоронения в Островском районе

Сегодня в Псковской области в торжественной обстановке с участием стражей порядка и общественников прошел митинг на месте братского захоронения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В преддверии праздника Победы  полицейские и члены Общественного совета при УМВД России по Псковской области приняли участие в митинге на месте братского захоронения  в деревне Сигорицы Островского района.

Под белым  обелиском покоятся  уроженец Чечни Заудин Ахматханов и его боевой товарищ  - ярославский  парень Кузьма Козуб. Этим двум партизанам  было чуть больше двадцати, когда они погибли в бою с немецко-фашистскими захватчиками. Позже здесь  были перезахоронены  останки еще 140 красноармейцев.

На этой встрече, посвященной  73-й годовщине Великой Победы, собрались посланцы ряда национальных диаспор, проживающих на территории региона, представители областной и районной Администраций, курсанты, студенты, школьники. А главными действующими лицами стали ветераны Великой Отечественной войны. Им были вручены подарки и цветы. В торжественной церемонии принял участие начальник ОМВД России  по Островскому району подполковник полиции Павел Елкин.

«Важно, чтобы эти события не стирались из памяти потомков. Это была победа всего советского народа. И далась она тяжелой ценой. Об этом нужно  всегда помнить  и не допускать попыток принижения величия подвига наших братьев,  отцов и дедов»,- подчеркнул в своем выступлении член Общественного совета при УМВД Саид Дукаев.

В честь ветеранов и погибших героев был дан салют. Торжественным маршем  перед собравшимися прошли военнослужащие Островского гарнизона. А в завершение памятной акции в небо взлетели 142 белых шара по числу воинов, отдавших здесь свои жизни, защищая Родину.

Отметим, что это мероприятие, ставшее уже традиционным, прошло в рамках проекта «Память поколений» по инициативе Центра чеченской культуры «Барт» (Единство) при содействии администрации Псковской области, Государственного комитета области  по культуре и администрации Островского района.

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