0
19:28
Дополнить курсами первой помощи проект «Профессия – мама. Семейный детский сад» предложили псковичи
17:21
Иван Цецерский оценил качество уборки территорий воинских захоронений в Пскове
17:07
Псковские мотоциклисты почтили память павших советских воинов в островской деревне Сигорицы
16:44
Посвящённый Дню Победы мотопробег Псков - Печоры состоится 9 мая
15:52
Центр доктора Бубновского дарит военным пенсионерам и действующим военнослужащим скидку 20% в честь Дня Победы
15:24
По решению врио губернатора капитальный ремонт автостанции в Опочке начнется в этом году
15:11
Ход работ по реконструкции улицы Свердлова проконтролировали власти Пскова
Еще новости
Общество

Ветеранов органов внутренних дел поздравили с наступающим праздников

В Пскове в преддверии празднования Дня Победы представители руководства городской полиции посетили  ветеранов органов внутренних дел. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

Временно исполняющий обязанности начальника УМВД России по городу Пскову полковник полиции Игорь Сподынюк и помощник начальника Управления полковник внутренней службы Артур Зинин побывали по месту жительства ветеранов и поздравили с наступающим праздником капитана внутренней службы в отставке Петра Яковлевича Заруцкого, служившего в годы Великой Отечественной войны, а также малолетних узников фашистских концлагерей  - майора милиции в отставке Эльвиру Викторовну Орлову и  подполковника милиции в отставке Игоря Николаевича Слётова.

Гости высказали слова сердечной благодарности представителям старшего поколения за их добросовестный труд, проявленные мужество и самоотверженность при исполнении служебного долга, вручили им цветы, подарки и пожелали доброго здоровья и мирного неба.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Дополнить курсами первой помощи проект «Профессия – мама. Семейный детский сад» предложили псковичи
04 мая 2018
Дополнить курсами первой помощи проект «Профессия – мама. Семейный детский сад» предложили псковичи
Иван Цецерский оценил качество уборки территорий воинских захоронений в Пскове
04 мая 2018
Иван Цецерский оценил качество уборки территорий воинских захоронений в Пскове
Псковские мотоциклисты почтили память павших советских воинов в островской деревне Сигорицы
04 мая 2018
Псковские мотоциклисты почтили память павших советских воинов в островской деревне Сигорицы
Посвящённый Дню Победы мотопробег Псков - Печоры состоится 9 мая
04 мая 2018
Посвящённый Дню Победы мотопробег Псков - Печоры состоится 9 мая
Центр доктора Бубновского дарит военным пенсионерам и действующим военнослужащим скидку 20% в честь Дня Победы
04 мая 2018
Центр доктора Бубновского дарит военным пенсионерам и действующим военнослужащим скидку 20% в честь Дня Победы
По решению врио губернатора капитальный ремонт автостанции в Опочке начнется в этом году
04 мая 2018
По решению врио губернатора капитальный ремонт автостанции в Опочке начнется в этом году 3
Ход работ по реконструкции улицы Свердлова проконтролировали власти Пскова
04 мая 2018
Ход работ по реконструкции улицы Свердлова проконтролировали власти Пскова 3
Участники автопробега «Вахта памяти. Сыны Великой Победы» прибыли в Псковскую область
04 мая 2018
Участники автопробега «Вахта памяти. Сыны Великой Победы» прибыли в Псковскую область

Идет загрузка...