Ветеранов органов внутренних дел поздравили с наступающим праздников

20:23, 04 мая 2018, ПАИ

В Пскове в преддверии празднования Дня Победы представители руководства городской полиции посетили ветеранов органов внутренних дел. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Временно исполняющий обязанности начальника УМВД России по городу Пскову полковник полиции Игорь Сподынюк и помощник начальника Управления полковник внутренней службы Артур Зинин побывали по месту жительства ветеранов и поздравили с наступающим праздником капитана внутренней службы в отставке Петра Яковлевича Заруцкого, служившего в годы Великой Отечественной войны, а также малолетних узников фашистских концлагерей - майора милиции в отставке Эльвиру Викторовну Орлову и подполковника милиции в отставке Игоря Николаевича Слётова.

Гости высказали слова сердечной благодарности представителям старшего поколения за их добросовестный труд, проявленные мужество и самоотверженность при исполнении служебного долга, вручили им цветы, подарки и пожелали доброго здоровья и мирного неба.