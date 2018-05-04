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Общество

Областная библиотека приглашает на концерт «Весна Победы»

6 мая в 15.00 в Псковской областной библиотеке (ул. Профсоюзная, д.2) пройдет концерт «Весна Победы» хорового коллектива «Родники» с его бессменным художественным руководителем Зинаидой Вячеславовной Порубай. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

В программе прозвучат новые произведения, а также знакомые слушателям лирические, патриотические песни, будет представлено музыкальное творчество псковских авторов.

Хор «Родники» возник в 2007 году. За время своего существования коллектив дал множество концертов и неоднократно выступал в стенах областной библиотеки с разнообразными программами. Репертуар хора постоянно расширяется. Коллектив исполняет не только всем известные лирические и патриотические песни, но и вокальные произведения на музыку и стихи псковских, великолукских и островских поэтов и композиторов.

Вход свободный.

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