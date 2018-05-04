Областная библиотека приглашает на концерт «Весна Победы»
6 мая в 15.00 в Псковской областной библиотеке (ул. Профсоюзная, д.2) пройдет концерт «Весна Победы» хорового коллектива «Родники» с его бессменным художественным руководителем Зинаидой Вячеславовной Порубай. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.
В программе прозвучат новые произведения, а также знакомые слушателям лирические, патриотические песни, будет представлено музыкальное творчество псковских авторов.
Хор «Родники» возник в 2007 году. За время своего существования коллектив дал множество концертов и неоднократно выступал в стенах областной библиотеки с разнообразными программами. Репертуар хора постоянно расширяется. Коллектив исполняет не только всем известные лирические и патриотические песни, но и вокальные произведения на музыку и стихи псковских, великолукских и островских поэтов и композиторов.
Вход свободный.