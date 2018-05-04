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Общество

Биологи выяснили, как голодание может спасти от старения

Биологи Массачусетского технологического института выяснили, что голодание в течение 24 часов способно обратить старение стволовых клеток кишечника. Как пишет Лента.ру, статья ученых опубликована в журнале Cell Stem Cell, пресс-релиз исследования доступен на сайте MedicalXpress.

Стволовые клетки кишечника отвечают за пополнение клеток желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), выполняющих различные функции. С возрастом способность кишечника регенерировать ухудшается, что делает его уязвимым для инфекций, развития злокачественных опухолей и других заболеваний.

В исследовании использовали лабораторных мышей, которые голодали в течение суток. После этого у грызунов были извлечены стволовые клетки кишечника, которые выращивались in vitro в виде трехмерной клеточной культуры. При этом формировался органоид — «зачаток» настоящего органа. Оказалось, что клетки переключались на расщепление жирных кислот вместо глюкозы для получения энергии, что улучшало как их функционирование, так и общую регенеративную способность тканей. Переход осуществлялся через активацию транскрипционных факторов PPAR, которые регулируют активность определенных генов, участвующих в метаболизме жирных кислот.

Отключение PPAR-пути делало невозможным ускорение регенерации с помощью голодания. Также показано, что специфическое соединение, которое активирует факторы транскрипции, имитирует эффект от диеты, способствуя омоложению клеток кишечника. Ученые планируют изучить этот механизм более подробно и надеются разработать препарат, который поможет пожилым людям, которые страдают от заболеваний ЖКТ или проходят вредную для него химиотерапию.

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