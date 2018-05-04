Стартовал Всероссийский медиаконкурс «Страна чемпионов», посвящённый чемпионату мира по футболу

21:27, 04 мая 2018, ПАИ

Всероссийский медиаконкурс «Страна чемпионов» проводится в преддверии Чемпионата мира по футболу FIFA-2018 в целях популяризации российского спорта и достижений российских спортсменов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе региональной администрации. На конкурс принимаются фото и видеоработы, рисунки, а также журналистские очерки, эссе, публикации на спортивную тематику.

В конкурсе могут принять участие россияне в возрасте до 35 лет. Его итоги будут подведены 3-5 июня в Москве. Заявки на конкурс принимаются по 13 мая включительно.

Конкурс проводится по следующим направлениям и номинациям:

Видео:

1. «Россия – страна чемпионов»

2. «Болей за наших»

3. «Роль моего региона в российском спорте»

Хронометраж до 3 минут, хорошее изображение, наличие звука (подробности в Положении).

Фото:

1. «Россия – страна чемпионов»

2. «Чемпионат Мира FIFA – 2018»

3. «Болей за наших»

В качестве работы можно использовать до пяти фотографий в хорошем качестве в формате JPEG до 1920 пикселей по длинной стороне (подробности в Положении).

«Россия к новым победам»:

Количество номинаций будет сформировано в зависимости от поданных заявок. В этом направлении принимаются любительские или профессиональные журналистские очерки, эссе, публикации в интернете и проекты. Задача – внести предложения по дальнейшему развитию и использованию построенных футбольных объектов (подробности в Положении).

«Рисунок»:

1. «Россия – страна чемпионов»

2. «Я чемпион моей страны»

3. «Вместе победим»

Формат рисунка: не менее А4 и не более А3, допускается любая техника выполнения рисунка (подробности в Положении).

В качестве призов для победителей и лауреатов конкурса предусмотрены билеты на матчи чемпионата мира по футболу в России, в том числе на финальный матч мундиаля. Денежные премии в размере от 100 000 до 300 000 рублей, возможность участия в работе по созданию и запуску нового телевизионного проекта «Страна чемпионов» осенью 2018 года.