7 единиц взрывоопасных предметов обезвредили в деревне Воротково в Новоскольническом районе
Спасательные подразделения Псковской области принимали участие в обезвреживании взрывоопасных предметов в Новосокольническом районе. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, 4 мая в 17:25 в деревне нашли взрывоопасные предметы времен ВОВ (7 единиц). Для обезвреживания привлекалась группа поисково-спасательного отряда г. Великие Луки, 1 единица техники, 2 человека.
Напомним, телефон экстренного вызова службы спасения - 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112) 79-99-99.