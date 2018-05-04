Употребление фруктов вдвое увеличивает шансы забеременеть, а фастфуд сокращает, выяснили ученые

21:38, 04 мая 2018, ПАИ

Новое исследование австралийских ученых в очередной раз доказало вред фастфуда: на этот раз акцент был сделан на возможности зачать детей у поклонниц нездоровой пищи. Об этом пишет «Российская газета».

Ученые проанализировали данные о 5,5 тысячах беременных женщин - жительниц Австралии, Новой Зеландии, Ирландии и Великобритании. Им предложили вспомнить диету, предшествовавшую зачатию, а также как долго они пытались забеременеть.

Как выяснилось, женщины, которые позволяли себе фастфуд четыре раза в неделю и чаще, не могли зачать ребенка дольше, чем поклонницы здорового питания. Риск бесплодия в этой группе вырастал с 8 до 16 процентов. А вот потребление фруктов наоборот вдвое увеличило шансы забеременеть. В то же время наличие в рационе рыбы и зеленых овощей никак на сроках зачатия не сказалось. При этом исследователи учли такие факторы как наследственность, курение, история болезней, рост и вес, а также данные отцовства. Полный отчет об исследовании опубликован в журнале Human Reproduction.

«В работе я часто сталкиваюсь с женщинами, ошибочно полагающими, что им следует избегать фруктов в попытках забеременеть. Это исследование доказывает, что фрукты не только безопасны, но и нужны для того, чтобы поддержать фертильность», - говорит The Independent диетолог Мелани МакГрис, участвовавшая в исследовании.