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Общество

Свечи памяти создали псковские школьники на открытом уроке, посвященном Дню Победы

Накануне Дня Победы в Естественно-математическом лицее №20 города Пскова состоялся открытый урок, на котором дети изготовили сувенирные георгиевские свечи. Мероприятие состоялось в рамках партийного проекта «Историческая память». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия».

Провела занятие учитель начальных классов Анна Виноградова, которая стала лауреатом III Всероссийского конкурса методических разработок уроков мужества и других мероприятий, посвященных знаменательным датам и вехам Великой Отечественной войны - «Свеча Памяти - 2018». Кроме диплома педагог получила заготовки для свечей памяти, которые и были использованы в ходе урока.

Также ребята читали стихи о войне и рассказывали о разных наградах за мужество и отвагу в боях. А пришедший в гости к школьникам ветеран Великой Отечественной войны Владимир Васильев поделился воспоминаниями о своей подпольной группе, которая занималась подрывными работами в Пскове. 

«Хочется поздравить ветеранов и работников тыла с наступающим праздником, хочется, чтобы молодое поколение не забывало своих героев, - сказала Анна Виноградова. – Такие конкурсы, как «Свеча Памяти» - это хороший опыт для педагога, это нтересно и познавательно для детей».

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