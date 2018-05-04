Участники автопробега Росгвардии «Вахта памяти. Сыны Великой Победы» посетили лагерь поисковиков в Пустошкинском районе

21:57, 04 мая 2018, ПАИ

Участники автопробега Росгвардии «Вахта памяти. Сыны Великой Победы» посетили лагерь поисковиков, расположенный в Пустошкинском районе, в окрестностях озера Жадро, где в январе 1944 года шли ожесточенные бои. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Отдела Росгвардии по Псковской области.

Вcтреча с поисковиками стала одним из самых долгожданных этапов маршрута, ведь в составе участников автопробега Росгвардиии «Вахта памяти. Сыны Великой Победы» есть члены военно-исторического клуба «Цитадель», занимающиеся изучением истории Великой Отечественной войны, организацией и участием в военно-исторических фестивалях и реконструкциях, а также участием в Вахтах Памяти по местам боев.

Росгвардейцев встретил руководитель общественной организации «След Пантеры» Геннадий Корольков. Участникам автопробега показали одну из траншей, в которых нашли останки 14 человек. Имя одного погибшего героя, благодаря ордену «Красной звезды», удалось установить. Им оказался Михаил Петрович Заслонников, житель Омской области.

Также гостям предложили осмотреть блиндаж, из которого на сегодня подняты останки около 30 человек и находки поисковиков: наручные часы, компас, награды, посуду.

От лица командующего Северо-Западным округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерала-полковника Павла Дашкова за активное участие в областной, международной «Вахте Памяти 2018» по установлению имен погибших и пропавших без вести военнослужащих периода Великой Отечественной войны на территории Псковской области, а также за вклад в сохранения исторической памяти заместитель командующего по организации вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы генерал-майор полиции Михаил Соболев вручил членам поисковых отрядов нагрудные знаки и благодарности.