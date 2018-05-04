Псковичей приглашают на выставку «Карл Маркс. Мировой дух»

22:00, 04 мая 2018, ПАИ

Центральная городская библиотека приглашает на выставку книг «Карл Маркс. Мировой дух». Как сообщили Псковскому агентству информации, выставка представлена к 200-летию со дня рождения величайшего мыслителя тысячелетия, родившегося 5 мая 1818 года в немецком городе Трире.

На ней представлены книги о жизни и деятельности немецкого философа, социолога, экономиста, основателя научного коммунизма и самого амбициозного критика капитализма. Это книги прежних лет и новые монографии, в которых Карл Маркс видится не только предтечей тоталитарных режимов, но и приверженцем демократии, либерализма и рыночных отношений.

Экспозиция обогащена первоисточниками – главным произведением философа: двумя томами «Капитала», работами «Святое семейство», «Критика Готской программы», «Манифест Коммунистической партии. «Капитал» и «Манифест Коммунистической партии» по предложению Германии и Нидерландов были внесены в реестр документального наследия ЮНЕСКО «Память мира». Труды Карла Маркса стали неотъемлемой и важной составной частью мировой культуры.