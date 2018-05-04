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Общество

О правонарушениях и преступлениях псковичи могут сообщить на «горячую линию»

УМВД России по Псковской области обращает внимание граждан на круглосуточное функционирование «телефона доверия». Он входит в систему «горячей линии МВД России».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, с его помощью каждый гражданин в режиме реального времени имеет возможность сообщить о преступных посягательствах и правонарушениях, совершаемых либо совершенных сотрудниками органов внутренних дел.

Все поступающие сообщения проходят обязательную регистрацию в установленном порядке и по ним осуществляются соответствующие проверки.

Контактный телефон: (8112) 59-22-33.

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