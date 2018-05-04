Авторская выставка картин Валентины Яцко открылась в Нееловском культурно-досуговом центре
В выставочном зале Нееловского культурно-досугового центра 3 мая открылась авторская выставка картин художницы Валентины Яцко, жительницы деревни Торошино Псковского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе районной администрации.
Картины характеризует яркая палитра красок во всех пейзажах, будь то виды деревеньки с рассветами и закатами, натюрморты или животный мир.
На выставке представлено 40 картин.
В преддверии праздника Дня Победы ученики 2 «А» класса Моглинской средней общеобразовательной школы представили на выставке 17 работ. Детские рисунки, посвященные празднику, выполнены гелевой ручкой в черно-белом цвете, в необычном стиле для детского творчества.
Выставка открыта до 4 июня.