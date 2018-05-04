Северная и Южная Кореи установили единое время

22:26, 04 мая 2018, ПАИ

В КНДР перешли на единое время с Южной Кореей. Как пишет «Газета.RU» со ссылкой на ЦТАК, это стало первым шагом в процессе национального примирения после исторического саммита Северной и Южной Кореи..

«Время Пхеньяна было изменено. В результате стандартное время Севера и Юга было унифицировано», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что КНДР решила перевести часы на южнокорейское время 5 мая.

Лидер КНДР Ким Чен Ын по итогам встречи с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином заявил, что Пхеньян переведет стрелки часов на 30 минут вперед. Таким образом, оба государства будут жить в одном часовом поясе.