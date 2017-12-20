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Пенсии

В Пустошкинском районе более 90 ветеранов Великой Отечественной войны получают по линии Пенсионного фонда России пенсии и другие социальные выплаты

В Пустошкинском районе 98 ветеранов Великой Отечественной войны получают по линии Пенсионного фонда России пенсии и другие социальные выплаты. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Пустошкинского района.

Из общего числа ветеранов в районе проживают: 18 инвалидов и участников Великой Отечественной войны, 2 человека, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 18 бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами в период Второй мировой войны, 60 бывших совершеннолетних узников.

Как пояснила начальник отдела ПФР Лариса Соловьева, ветераны Великой Отечественной войны в соответствии с действующим законодательством имеют особенности в пенсионном обеспечении.

Так, две пенсии – страховую по старости и пенсию по государственному пенсионному обеспечению получают инвалиды, участники Великой Отечественной войны и жители блокадного Ленинграда, имеющие инвалидность. Также две пенсии получают и вдовы погибших на фронте воинов, не вступившие в повторный брак.

Средний размер пенсий у инвалидов Великой отечественной войны – 32 тыс. 683 рубля, участников Великой Отечественной войны – 33 тыс. 315 рублей.

Лариса Соловьева также отметила, что в дополнение к пенсионному обеспечению отдельные категории ветеранов Великой Отечественной войны имеют право на получение ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) и дополнительного ежемесячного материального обеспечения (ДЕМО).

Величина ДЕМО зависит от категории, к которой относится ветеран – 500 и 1 тыс. рублей. Все пенсии и социальные выплаты ПФР перечисляет вовремя и в полном объеме.

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