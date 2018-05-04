В Псковской районе провели профилактический рейд в рамках операции «Антипал»

22:39, 04 мая 2018, ПАИ

В рамках проведения профилактической операции «Антипал» сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Псковскому и Гдовскому провели профилактический рейд в СНТ «Пристань-1». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда проводились беседы с населением о недопущении разведения костров, сжигания сухой травянистой растительности, а также разведения костров (огня) вблизи лесных насаждений.