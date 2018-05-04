В России вступили новые правила техосмотра автомобилей

22:43, 04 мая 2018, ПАИ

В России вступили в силу новые правила технического осмотра автомобилей. Об этом пишет РИА Новости. Раньше, если при прохождении осмотра автомобиль не соответствовал хотя бы одному из обязательных требований безопасности, диагностическая карта ему не выдавалась. Теперь этот документ может получить любое авто, но с указанием в карте нарушений.

Соответственно, изменились и условия наказания недобросовестных операторов техосмотра. Предыдущая редакция закона вводила ответственность за выдачу диагностических карт владельцам неисправных автомобилей. Теперь специально оговорено, что операторов накажут за выдачу карты с положительным вердиктом при условии, что транспортное средство не соответствует требованиям безопасности.

В феврале правительство ужесточило правила проведения техосмотра. Кроме знака аварийной остановки обязательно проводится досмотр аптечки.

Новые правила не допускают загрязнения на рассеивателях внешних световых приборов и установку на них бесцветных или окрашенных оптических деталей. Кроме того, автомобиль не пройдет осмотр в случае подтекания рабочей жидкости в гидросистеме усилителя руля.

Также запрещается тонировать фары, устанавливать на них непредусмотренные производителем оптические элементы и оклеивать даже бесцветными пленками.