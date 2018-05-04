Судебные приставы Островского и Пыталовского районов приняли участие в акции «Узнай о своих долгах»

22:45, 04 мая 2018, ПАИ

Сотрудники отдела судебных приставов Островского и Пыталовского районов присоединились к Всероссийской акции «Узнай о своих долгах». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Островского района.

В число обязательных мероприятий вошли встречи с руководством, работниками различных организаций и крупных предприятий, учащимися учебных заведений.

Кроме этого приставы отдела приняли участие в распространении листовок о работе сервиса «Банк данных исполнительных производств» в местах массового скопления людей, на предприятиях, в магазинах, торговых центрах и иных местах. Всего было распространено 57 листовок.