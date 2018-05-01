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Политика

США воссоздали расформированный Второй флот ВМС, сославшись на конкуренцию держав

США воссоздали Второй флот ВМС, расформированный в 2011 году, сославшись на «конкуренцию великих держав», пишет РИА Новости со ссылкой на ВМС США.

О воссоздании крупного подразделения флота было объявлено на военно-морской базе в Норфолке 4 мая.

«Второй флот будет осуществлять оперативное и административное руководство кораблями, самолетами и наземными силами на Восточном побережье (США) и в северной части Атлантического океана», — говорится в заявлении флота.

«В нашей новой национальной военной стратегии ясно сказано, что мы вернулись в эру конкуренции великих держав, по мере того как в нашем окружении растет число вызовов, оно становится более сложным. Поэтому мы выставляем сегодня Второй флот, чтобы ответить на эти вызовы, в особенности в Северной Атлантике», — заявил главком ВМС США адмирал Джон Ричардсон.

Второй флот ВМС США существовал в 1950-2011 годах и отвечал за территорию Атлантического океана от Северного полюса до Карибского моря.

В настоящее время в ВМС США насчитывается шесть действующих подразделений-флотов под номерами 3-7 и 10.

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