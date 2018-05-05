5 мая отмечают международные дни акушерок и борьбы за права инвалидов

09:29, 05 мая 2018, ПАИ

Сегодня, 5 мая, в мире отмечают сразу два интернациональных памятных дня: Международный день борьбы за права инвалидов и Международный день акушерки, сообщает calend.ru.

Первый день отмечается с 1992 года, когда 5 мая люди с ограниченными возможностями одновременно в 17 европейских странах провели день борьбы за соблюдение равных прав инвалидов и против дискриминации людей с физическими, психическими или сенсорными ограничениями. С того времени подобные мероприятия стали традиционными и также проводятся 5 мая.

13 декабря 2006 года в Нью-Йорке была открыта для подписания Конвенция о правах инвалидов ООН - один из первых всесторонних договоров в области прав человека XXI века. Она вступила в силу 3 мая 2008 года после ратификации ее 50 государствами и направлена на обеспечение полного участия лиц с ограниченными возможностями здоровья в гражданской, политической, экономической, социальной и культурной жизни общества, ликвидацию дискриминации по признаку инвалидности, защиту инвалидов и осуществление ими всех прав человека и основных свобод, а также на создание эффективных правовых механизмов обеспечения этих прав. Россия подписала Конвенцию в 2008 году, а в 2012 года президент РФ Дмитрий Медведев ратифицировал её.

Отметим, по официальным статистическим данным (на 1 января 2016 года) количество инвалидов в нашей стране приближается к 13 миллионам. Ежегодно инвалидами становятся более 700 тысяч человек.

В свою очередь идею учреждения Международного дня акушерки на конференции в Нидерландах в 1987 году предложили представители Международной ассоциации акушерок. Статус официального праздника этот день приобрел только в 1992 году. Сегодня он отмечается более чем в 50 странах, в том числе и в России. Основная цель праздника — информировать население о важности работы акушерок.