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Общество

Российские водолазы и шифровальщики отмечают профессиональный праздник

Сегодня, 5 мая, в России отмечается 2 профессиональных праздника: День водолаза и День шифровальщика.

Дата празднования Дня водолаза приурочена к значимому историческому событию: 5 мая (23 апреля) 1882 года по Указу Александра III в Кронштадте была основана первая в мире водолазная школа.

Еще в середине XIX века после окончания Крымской войны и освобождения Севастополя возникла острая необходимость в работе водолазов по подъему орудий с затопленных кораблей и расчистке фарватера. Уже в 1861 году в штаты экипажей военных кораблей русского флота были введены водолазы, а водолазное снаряжение стало табельным имуществом. Открытие же водолазной школы в Кронштадте в 1882 году покончило с кустарным обучением специалистов.

Уже к концу 19 века школа имела значительный задел в теории и практике водолазного дела и пользовалась известностью и уважением в мире. В то время в Европе почитали за честь поехать на учебу в Кронштадт. «Мы из Кронштадта» — это становится мировым признанием профессиональной подготовки.  

Дата празднования Дня шифровальщика также приурочена к знаковому историческому событию: в этот день в 1921 году, согласно Постановлению Совета народных комиссаров РСФСР, для защиты информации и передачи данных за пределы страны, была создана криптографическая служба.  

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