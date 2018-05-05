6 мая в Псковской области ожидается сухая и теплая погода

09:55, 05 мая 2018, ПАИ

В воскресенье, 6 мая, на территории Псковской области ожидается переменная облачность, без осадков, сообщили Псковскому агентству информации в областном ГУ МЧС РФ со ссылкой на прогноз Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Также в воскресенье ожидается высокое атмосферное давление, ветер северо-западных направлений со скоростью 3 - 8 метров в секунду. Температура по области: ночью +3…+8 градусов Цельсия, днем +16…+21 градусов.