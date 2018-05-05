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Сегодня в Псковской области волонтёры начнут раздавать на улицах брошюру «Улицы героев»
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Общество

Сегодня в Псковской области волонтёры начнут раздавать на улицах брошюру «Улицы героев»

Сегодня, 5 марта, в Пскове и других городах Псковской области волонтёры начнут раздавать на улицах брошюру «Улицы героев», выпущенную при поддержке врио губернатора Михаила Ведерникова в рамках проекта #команда2018.

Напомним, в этой брошюре содержатся короткие рассказы о судьбах Героев Советского Союза, получивших это звание за подвиги во время Великой Отечественной войны, чьи имена были увековечены в названиях улиц населённых пунктов Псковской области.

График проведения акции по раздаче буклетов 5 мая

Район

Дата, время и место проведения акции

 Печорский район

 5 мая,  11:00 - 13:00, Печоры, площадь Победы

 Гдовский район

 5 мая, 12:00 – 14:00, Гдов, улица Карла Маркса, дом 10 (площадка около общественной приемной партии «Единая Россия»)

 Пыталовский район

 5 мая, 12:00 – 14:00, Пыталово, на площади у Дома культуры по адресу: улица Красноармейская, дом 25

 Локнянский район

 5 мая, 10:00 – 12:00, Локня, площадь Ленина

 Дновский район

 5 мая, 11:00 – 13:00, Дно, центральная городская площадь

 Дедовичский район

 5 мая, 11:00 – 13:00, Дедовичи, улица Энергетиков, дом 1 (площадь около рынка)

 Порховский район

 5 мая, 15:00 – 17:00,  Порхов, площадь Красной Армии

 Новосокольнический район

 5 мая, 17:00 - 19:00, Новосокольники, улица Базарная, дом 1

 Псков

 5 мая, 12:00 – 14:00, улица Западная, Сквер ветеранов

 Псков

 5 мая, 12:00 – 14:00, Рижский проспект, Рижский парк (напротив гостиницы «Рижская») 

 Псков

 5 мая, 12:00 – 14:00, улица Максима Горького, Сквер искусств

 Псков

 5 мая, 12:00 – 14:00, площадь Ленина, дом  3, напротив кинотеатра «Октябрь» 

 Псков

 5 мая, 12:00 – 14:00, площадь Ленина, напротив главного корпуса Псковского государственного университета

 Псков

 5 мая, 12:00 – 14:00, улица Труда, Сквер энтузиастов

 Псков

 5 мая, 12:00 – 14:00, Октябрьская площадь, возле памятника княгине Ольге

 Псков

 5 мая, 12:00 – 14:00,  Октябрьский проспект, остановка «Детский парк»

 Псков

 5 мая, 12:00 – 14:00, Октябрьский проспект, остановка «Летний сад», памятник Пушкину

 Псков

 5 мая, 12:00 – 14:00, Октябрьский проспект, остановка «Летний сад», возле фонтана

 Псков

 5 мая, 12:00 – 14:00, парк «Куопио» (рядом с детской площадкой)

 Псков

 5 мая, 12:00 – 14:00, улица  Верхнебереговая, парк реки Псковы

С полным графиком по раздаче брошюр вплоть до 9 мая можно ознакомится здесь >>>

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