Сегодня в Псковской области волонтёры начнут раздавать на улицах брошюру «Улицы героев»

10:49, 05 мая 2018, ПАИ

Сегодня, 5 марта, в Пскове и других городах Псковской области волонтёры начнут раздавать на улицах брошюру «Улицы героев», выпущенную при поддержке врио губернатора Михаила Ведерникова в рамках проекта #команда2018.

Напомним, в этой брошюре содержатся короткие рассказы о судьбах Героев Советского Союза, получивших это звание за подвиги во время Великой Отечественной войны, чьи имена были увековечены в названиях улиц населённых пунктов Псковской области.

График проведения акции по раздаче буклетов 5 мая

Район Дата, время и место проведения акции Печорский район 5 мая, 11:00 - 13:00, Печоры, площадь Победы Гдовский район 5 мая, 12:00 – 14:00, Гдов, улица Карла Маркса, дом 10 (площадка около общественной приемной партии «Единая Россия») Пыталовский район 5 мая, 12:00 – 14:00, Пыталово, на площади у Дома культуры по адресу: улица Красноармейская, дом 25 Локнянский район 5 мая, 10:00 – 12:00, Локня, площадь Ленина Дновский район 5 мая, 11:00 – 13:00, Дно, центральная городская площадь Дедовичский район 5 мая, 11:00 – 13:00, Дедовичи, улица Энергетиков, дом 1 (площадь около рынка) Порховский район 5 мая, 15:00 – 17:00, Порхов, площадь Красной Армии Новосокольнический район 5 мая, 17:00 - 19:00, Новосокольники, улица Базарная, дом 1 Псков 5 мая, 12:00 – 14:00, улица Западная, Сквер ветеранов Псков 5 мая, 12:00 – 14:00, Рижский проспект, Рижский парк (напротив гостиницы «Рижская») Псков 5 мая, 12:00 – 14:00, улица Максима Горького, Сквер искусств Псков 5 мая, 12:00 – 14:00, площадь Ленина, дом 3, напротив кинотеатра «Октябрь» Псков 5 мая, 12:00 – 14:00, площадь Ленина, напротив главного корпуса Псковского государственного университета Псков 5 мая, 12:00 – 14:00, улица Труда, Сквер энтузиастов Псков 5 мая, 12:00 – 14:00, Октябрьская площадь, возле памятника княгине Ольге Псков 5 мая, 12:00 – 14:00, Октябрьский проспект, остановка «Детский парк» Псков 5 мая, 12:00 – 14:00, Октябрьский проспект, остановка «Летний сад», памятник Пушкину Псков 5 мая, 12:00 – 14:00, Октябрьский проспект, остановка «Летний сад», возле фонтана Псков 5 мая, 12:00 – 14:00, парк «Куопио» (рядом с детской площадкой) Псков 5 мая, 12:00 – 14:00, улица Верхнебереговая, парк реки Псковы

С полным графиком по раздаче брошюр вплоть до 9 мая можно ознакомится здесь >>>