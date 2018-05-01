Глава Еврокомиссии вступился за Карла Маркса

10:58, 05 мая 2018, ПАИ

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выступил в защиту знаменитого немецкого философа Кала Маркса. Как сообщает «Интерфакс», он заявил, что Маркса не следует судить за поступки его последователей.

«Маркс не несет ответственности за зверства, за которые должны отвечать его мнимые преемники», - сказал Юнкер на мероприятии в честь 200-летия со дня рождения Маркса в немецком городе Трир.

При этом решение Юнкера посетить торжества раскритиковал ряд политиков. Например, депутат Европарламента, британец Пол Наттолл сказал: «Ужасно, что Жан-Клод Юнкер считает необходимым почтить память человека, чья идеология - марксизм/коммунизм - привела к более чем 100 млн смертей».

Отметим, в рамках празднования дня рождения Карла Маркса в Трире в субботу планируется открытие 4,4-метровой статуи Маркса, подаренной Китаем.