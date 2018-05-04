Авианосная ударная группа США начала удары по позициям ИГ в Сирии

11:28, 05 мая 2018, ПАИ

Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем «Гари Трумэн» (Harry Truman) из Средиземного моря начала воздушные операции против запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) в Сирии.

Как передаёт ТАСС, накануне ВМС США распространили заявление о том, что «АУГ Harry Truman приступила 3 мая 2018 года к проведению воздушных операций с целью оказать поддержку операции Inherent Resolve («Непоколебимая решимость»). Эскадрильи истребителей-бомбардировщиков уже «совершили [несколько] вылетов над Сирией», отметили в ведомстве.

В ВМС также заявили, что подобные операции призваны «ликвидировать ИГ и угрозу, которую она представляет для международного сообщества».

В заявлении не уточняется, когда АУГ направится дальше - в район Персидского залива, как планировалось.

Отметим, авианосец Harry Truman в сопровождении ракетного крейсера Normandy и четырех эсминцев покинул 11 апреля порт приписки Норфолк (штат Вирджиния) и отправился в «плановый поход» в район Ближнего Востока. По словам Морган, АУГ будет действовать в зонах оперативной ответственности пятого и шестого флотов ВМС США. В зону ответственности пятого флота входят западная часть Индийского океана и Персидский залив.

На борту Harry Truman находятся 90 самолетов и вертолетов, в состав всей АУГ входят почти 6,5 тысяч военнослужащих.

Развертывание этой ударной группы происходит на фоне обострения ситуации в Сирии, вызванной массированным ударом, который нанесли 14 апреля США, Великобритания и Франция по ряду правительственных объектов, в частности научно-исследовательскому центру в Дамаске и армейским складам. Из 103 выпущенных ракет сирийские средства ПВО сбили 71. Участвовавшие в ударе западные страны заявили, что атака была ответом на якобы имевшее место использование химоружия в сирийском городе Дума. При этом представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения отравляющих веществ.