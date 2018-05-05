Сегодня в псковском дендропарке будет работать интерактивная площадка «Эхо войны»

11:46, 05 мая 2018, ПАИ

Сегодня, 5 мая, в псковском Дендропарке возле Мирожского монастыря в 14:00 заработает интерактивная площадка «Эхо войны».

Организаторы отметили, что у всех посетителей площадки будет возможность прочувствовать атмосферу военных лет, попробовать солдатскую кашу и поделиться своими собственными историями о героях Великой Отечественной войны.

Отметим, проект «Эхо войны» в течение нескольких недель реализуют Псковского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» и общественная организация «Вечевой орден». Интерактивная площадка за это время уже побывала в Стругах Красных, Пыталово, Великих Луках, Невеле, Печорах и Дно.

«Каждый раз участники на несколько часов погружаются в атмосферу 40-х годов, переживая вместе с героями военного времени моменты из их непростых жизней. В каждом подведении итогов звучит фраза о том, что войну выигрывали простые солдаты - такие же, как 16-17-летние участники интерактивной площадки», - рассказали Псковскому агентству информации в «Вечевом ордене».

Проект реализуется на средства, полученные в рамках гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Осуществление проекта стало возможным благодаря усилиям студентов Псковского областного колледжа искусств под руководством мастера Людмилы Масленниковой.