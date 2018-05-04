Киев направил Москве ноту из-за задержания рыболовецкого судна

11:58, 05 мая 2018, ПАИ

МИД Украины направил России ноту по факту задержания российскими пограничниками у берегов Крыма украинского рыболовецкого судна. Об этом в Twitter накануне вечером, 4 мая, написала пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца, передает РБК.

«В связи с задержанием украинского рыболовного судна срочно направили ноту МИД России по выяснению всех обстоятельств задержания», — написала Беца.

Ранее в погрануправлении ФСБ по Крыму сообщили, что сторожевой корабль «Аметист» задержал украинское рыболовецкое судно ЯМК-0041, незаконно добывавшее камбалу. Пограничники изъяли несколько километров сетей и доставили пятерых членов экипажа в Крым для проведения процессуальных действий.

Днем ранее, 3 мая, Госпогранслужба Украины заявила, что Россия начала проводить в Азовском море жесткие досмотры судов, следующих в Мариупольский морской порт.

Обострение ситуации было спровоцировано ещё в марте, когда украинские пограничники задержали российский корабль «Норд» в Азовском море: экипаж обвинили в нарушении порядка выезда со «временно оккупированной территории», против капитана возбудили уголовное дело, он был арестован и 10 апреля вышел под залог. В ответ в отношении сотрудников погранслужбы Украины, осуществивших задержание, в России возбудили дело об угоне водного транспорта. 28 апреля МИД России выпустил предупреждение о риске пиратского захвата российских судов Украиной.