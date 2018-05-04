0
22:43
В России вступили новые правила техосмотра автомобилей
18:06
Бьёрндален может возглавить российскую мужскую биатлонную сборную
13:24
В Бразилии из-за пожара рухнул 26-этажный дом (ВИДЕО)
21:53
Россия и Белоруссия могут создать единую компанию-трейдера по поставке молока
22:14
Путин сформулировал угрозы границам России
21:19
Путин: Россия продержится на военном потенциале два-три десятилетия
10:05
Международный день памяти о чернобыльской катастрофе отмечается 26 апреля
Еще новости
Страна и мир

Киев направил Москве ноту из-за задержания рыболовецкого судна

МИД Украины направил России ноту по факту задержания российскими пограничниками у берегов Крыма украинского рыболовецкого судна. Об этом в Twitter накануне вечером, 4 мая, написала пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца, передает РБК.

«В связи с задержанием украинского рыболовного судна срочно направили ноту МИД России по выяснению всех обстоятельств задержания», — написала Беца.

Ранее в погрануправлении ФСБ по Крыму сообщили, что сторожевой корабль «Аметист» задержал украинское рыболовецкое судно ЯМК-0041, незаконно добывавшее камбалу. Пограничники изъяли несколько километров сетей и доставили пятерых членов экипажа в Крым для проведения процессуальных действий.

Днем ранее, 3 мая, Госпогранслужба Украины заявила, что Россия начала проводить в Азовском море жесткие досмотры судов, следующих в Мариупольский морской порт.

Обострение ситуации было спровоцировано ещё в марте, когда украинские пограничники задержали российский корабль «Норд» в Азовском море: экипаж обвинили в нарушении порядка выезда со «временно оккупированной территории», против капитана возбудили уголовное дело, он был арестован и 10 апреля вышел под залог. В ответ в отношении сотрудников погранслужбы Украины, осуществивших задержание, в России возбудили дело об угоне водного транспорта. 28 апреля МИД России выпустил предупреждение о риске пиратского захвата российских судов Украиной.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В России вступили новые правила техосмотра автомобилей
04 мая 2018
В России вступили новые правила техосмотра автомобилей
Бьёрндален может возглавить российскую мужскую биатлонную сборную
01 мая 2018
Бьёрндален может возглавить российскую мужскую биатлонную сборную
В Бразилии из-за пожара рухнул 26-этажный дом (ВИДЕО)
01 мая 2018
В Бразилии из-за пожара рухнул 26-этажный дом (ВИДЕО)
Россия и Белоруссия могут создать единую компанию-трейдера по поставке молока
27 апреля 2018
Россия и Белоруссия могут создать единую компанию-трейдера по поставке молока 1
Путин сформулировал угрозы границам России
26 апреля 2018
Путин сформулировал угрозы границам России
Путин: Россия продержится на военном потенциале два-три десятилетия
26 апреля 2018
Путин: Россия продержится на военном потенциале два-три десятилетия
Международный день памяти о чернобыльской катастрофе отмечается 26 апреля
26 апреля 2018
Международный день памяти о чернобыльской катастрофе отмечается 26 апреля
День китайского языка отмечают сегодня
20 апреля 2018
День китайского языка отмечают сегодня

Идет загрузка...