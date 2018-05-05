Участники автопробега Росгвардии возложили цветы к мемориалам в деревне Серёдка Псковской области

12:48, 05 мая 2018, ПАИ

Сегодня, 5 мая, автоколонна с участниками росгвардейской акции «Вахта памяти. Сыны Великой Победы» прибыла в деревню Серёдка Псковской области.

Как сообщили Псковскому агентству информации в отделе Росгвардии по Псковской области, у монумента, установленного в честь павших в боях с немецко-фашистскими захватчиками, состоялся митинг, в котором приняли участие заместитель командующего Северо-Западного округа войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-майор полиции Михаил Соболев, ветеран военной службы Григорий Миколайчук, представители местной администрации, сотрудники и военнослужащие ведомства.

Собравшиеся почтили память погибших героев минутой молчания и возложили цветы к монументу на Братском захоронении воинов погибших в годы Великой Отечественной войны, и к захоронению подпольщиков и партизан.

Отметим, в начале июля 1941 года село оккупировано немецкими войсками. В округе Серёдки были заложены партизанские базы, действовали партизанские отряды. Основные силы партизан были сосредоточены на участках железных и шоссейных дорог Псков - Серёдка, Псков - Луга, Псков - Карамышево - Порхов. За лето и осень 1941 года партизаны, действовавшие в Псковском районе, уничтожили более 1000 вражеских солдат и офицеров, взорвали 30 мостов, пустили под откос 5 воинских эшелонов.

За время войны Серёдке почти не осталось жилых построек. 300 мирных жителей были расстреляны оккупантами, 2331 человек угнан в Германию, умерли под пытками 6 человек. Освобождена Серёдка 23 февраля 1944 года.