Депутат Псковоблсобрания развернул флаг с гербом Псковской области на вершине Эльбруса
Вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, известный псковский бизнесмен, владелец завода резиновой обуви «Псков-полимер» (марка Nordman) Юрий Сорокин совершил восхождение на самую высокую горную вершину России и Европы - Эльбрус. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного парламента, на вершине Эльбруса Сорокин развернул флаг с гербом Псковской области.
Напарником псковского депутата по восхождению стал лётчик-космонавт, Герой России Михаил Корниенко.
Накануне днём Юрий Сорокин опубликовал в Instagram снимок, сделанный на высоте 4800 метров – на скалах Пастухова, и сопроводил его комментарием: «За спиной 5642м - надо зайти, если пустит, и хватит сил».