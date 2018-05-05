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Политика

Депутат Псковоблсобрания развернул флаг с гербом Псковской области на вершине Эльбруса

Вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, известный псковский бизнесмен, владелец завода резиновой обуви «Псков-полимер» (марка Nordman) Юрий Сорокин совершил восхождение на самую высокую горную вершину России и Европы - Эльбрус. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного парламента, на вершине Эльбруса Сорокин развернул флаг с гербом Псковской области.

Напарником псковского депутата по восхождению стал лётчик-космонавт, Герой России Михаил Корниенко.

Накануне днём Юрий Сорокин опубликовал в Instagram снимок, сделанный на высоте 4800 метров – на скалах Пастухова, и сопроводил его комментарием: «За спиной 5642м - надо зайти, если пустит, и хватит сил».

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