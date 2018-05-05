Акция по раздаче брошюр «Улицы Героев» проходит в городах Псковской области (ФОТО)

13:44, 05 мая 2018, ПАИ

Акция по раздаче брошюр «Улицы Героев», выпущенной в рамках проекта #команда2018 при поддержке врио губернатора Михаила Ведерникова, стартовала во многих городах Псковской области. Сегодня, 5 мая, волонтёры раздают брошюры в Пскове, Печорах, Гдове, Пыталово, Локне, Дно, Дедовичах, Порхове, Новосокольниках.

ГДОВ:

ДЕДОВИЧИ:

ДНО:

ПСКОВ:

Напомним, в этой брошюре содержатся короткие рассказы о судьбах Героев Советского Союза, получивших это звание за подвиги во время Великой Отечественной войны, чьи имена были увековечены в названиях улиц населённых пунктов Псковской области.

С полным графиком по раздаче брошюр вплоть до 9 мая можно ознакомиться здесь >>>