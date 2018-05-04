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В Нижнем Новгороде ФСБ уничтожила напавшего на полицейских

В пятницу, 4 мая, в Нижнем Новгороде неизвестный мужчина совершил вооруженное нападение на полицейских, проводивших проверку документов, после чего скрылся в подъезде одного из жилых домов на улице Академика Павлова и забаррикадировался в одной из квартир. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ, впоследствии нападавший

По указанному адресу прибыли сотрудники ФСБ, квартира была блокирована, а жильцы дома — эвакуированы.

«На предложение сложить оружие преступник ответил отказом и открыл огонь из автоматического оружия. В результате завязавшегося боестолкновения он был нейтрализован, трое сотрудников получили ранения», — уточнили в ЦОС.

Личность убитого устанавливается, проводятся оперативно-следственные мероприятия.

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