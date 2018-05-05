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Экономика

Объявлен аукцион на монтаж освещения в 25 деревнях на трассе Р-23 в Псковской области

ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФК Упрдор «Северо-Запад») на сайте госзакупок объявило аукцион устройству освещения на федеральной трассе Р-23 Петербург - Псков - Невель - граница с Белоруссией.

Согласно конкурсной документации, подрядчик должен будет разработать рабочую документацию и смонтировать освещение на трессе в населённых пунктах Новгородка, Ременниково, Клиново, Исса, Барабаны, Опочка, Гривы, Аристово, Звоны, Маврино, Мякишево, Лашутино, Зуйково, Ночлегово, Кисели, Алоль, Холюны, Заречье, Красово, Пустошка, Заболотно, Линец, Руда, Жуково и Бегуново.

Техническая категория дороги - II, общая протяженность сети наружного освещения - 43,791 км., общая электрическая мощность - 326,9 кВт, категория надежности электроснабжения - III (третья).

Заявки на участие в аукционе принимаются до 9:00 15 мая. Проведение аукциона в электронной форме - 21 мая.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 388 млн 185 тысяч 419 рублей.

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