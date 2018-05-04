Время собирать камни

20:36, 05 мая 2018, ПАИ

На киноэкраны вышла третья часть франшизы «Мстителей» под названием «Война бесконечности», в которой режиссеры братья Энтони и Джо Руссо собрали практически всех супергероев близлежащих вселенных Marvel. По мнению Муслима Камалова, на этом масштабном заводе по производству супергеройских баталий настали времена жесткой стагнации.

Над миром, да что уж там, над всей вселенной в который раз нависла угроза: из самых дальних уголков космоса, с планеты Титан, явился великий и ужасный Танос (Джош Бролин) – массивный лысый фиолетовый инопланетный мужик с подбородком, на котором, наверное, можно смело сажать картошку. Танос ищет шесть Камней бесконечности – артефакты, с помощью которых можно обрести неведомую вселенскую силу и истребить неугодных. В левом же углу этого ринга – все те же - Никита, Стас, Локи (Том Хиддлстон), Железный человек (Роберт Дауни-мл.), Капитан Америка (Крис Эванс), Тор (Крис Хемсворт), доктор Стрэндж (Бенедикт Камбербатч), Вижен (Пол Беттани), Алая Ведьма (Элизабет Олсен), Сокол (Энтони Маки), Белый волк (Себастьян Стэн), Звездный Лорд (Крис Пратт), Грут (Вин Дизель), Ракета (Брэдли Купер), Мантис (Пом Клементьефф), Гамора (Зои Салдана), Небула (Карен Гиллан), Дракс (Дейв Баутиста), Шури (Летиция Райт), Черная Вдова (Скарлетт Йоханссон), Черная Пантера (Чедвик Боузман), Халк (Марк Руффало), Вонг (Бенедикт Вонг), Воитель (Дон Чидл) ну и новоиспеченный Человек-паук (Том Холланд). Писать про сюжет дальше – преступление.

Marvel Studios исполнилось уже, подумать только, 10 лет. И нет ничего лучше, чем отпраздновать юбилей масштабным корпоративом, чем, собственно, и является третья часть «Мстителей». В ней собрали практически всех существующих и доступных супергероев (кроме уже почивших по сюжету), осмелившись даже сделать некую «коллаборацию» со «Стражами галактики», персонажи которых настолько органично и удачно вписались в картину, что в итоге их линия (одна из 5-6) стала самой сильной в фильме. И ведь действительно, все шутки, гэги и вообще пробивные эпизоды достались Звездному Лорду и остальной части его команды галактических недотеп, а, к примеру, линию с Тони Старком, Питером Паркером и Доктором Стрэнджем практически лишили экранного времени. В Дауни-младшем, как и в Крисе Эвансе, а также еще в дюжине других «ветеранов» киновселенной Marvel уже давно погас огонь энергии, а в глазах отчетливо читается «ну отпустите нас уже, пожалуйста». Поэтому всю работу берет на себя CG-злодей Танос: этот персонаж проработан на совесть, в нем есть четкий характер, эмоции, переживания, а самое главное, сценаристы постарались над всеми его диалогами. Танос, пусть и злодей, но выглядит свежим и оригинальным, изобретательно и старательно прописанным героем, ярко выделяясь фиолетовым пятном на уже засаленных очертаниях Капитана Америки и, скажем, Халка. На счет последнего, стоит заметить, что это первый фильм франшизы, где «Зеленому» отвели минимальное количество страниц на экране, оно, может, даже и к лучшему.

Чего в новых «Мстителях» в избытке, так это сумбура. Дело в том, что фильм состоит из наслоенных друг на друга нескольких сюжетных линий, которые чередуются с катастрофической скоростью, и, честно сказать, в них можно изрядно запутаться. Очевидно, что этот нехитрый прием Руссо планировали использовать для динамичности всего происходящего на экране, чтобы зритель не смог выйти даже в туалет, а не то гляди пропустит ключевую битву и парочку пафосных фраз, которые в итоге будут играть «очень важную роль». В остальном, это все тот же весенне-летний блокбастер-комикс от Marvel, который не пытается выдать себя за что-то иное и глубокомысленное. Сквозная тема с межпланетным геноцидом – да ну, бросьте, кому это может показаться интереснее, чем баталия против инопланетных захватчиков в африканской Ваканде в купе с «Черной пантерой»? Разве что эта самая «масштабная битва» обернется также не самой сильной стороной и окажется той еще компьютерной скукой, которую уже успели засветить в слоу-мо практически в каждом трейлере.

Братья Руссо, которые до этого момента с успехом снимали сольные похождения Капитана Америки, здесь показали себя, с одной стороны, послушными авторами, которые в состоянии склепать по известным продюсерским правилам и указаниям еще один комикс завода Marvel Studios, а с другой, – совсем скучными ребятами. Никаких оригинальных ходов, даже намека на режиссерский почерк в новых «Мстителях» можно не ждать, все подано максимально пресно. Стоит признать, что в американском блокбастерном конвейере под названием Marvel настали жесткие времена стагнации. Вот и новые «Мстители» вышли просто очередной серией этого бесконечного сериального рубилова на большом экране, в котором зацепиться будет, увы, не за что. Что называется «получите, распишитесь». Да, здесь вас будут в очередной раз стараться максимально развлекать, тыкать носом в зрелищные кадры, смешить енотом Ракетой и деревяшкой Грутом, но никак не удивлять. Тут вы явно ошиблись залом.