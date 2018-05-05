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«Псков-747» впервые в сезоне сыграл дома вничью

В пятницу, 4 мая, футбольный клуб «Псков-747» впервые в сезоне 2017/18 годов сыграл вничью в домашнем матче.

Как сообщили Псковскому агентству информации в клубе, в рамках 22 тура ФОНБЕТ-Первенства России по футболу ПФЛ группы «Запад» псковичи принимали на своем стадионе владимирское «Торпедо».

Счет в матче на 48 минуте открыл нападающий псковичей Антон Шишаев. Гости смогли отыграться на 85 минуте: отличился Сергей Шалин.

Сейчас псковичи занимают 7 строчку турнирной таблицы с 33 очками в активе (10 побед, 3 ничьих, 9 поражений, разница забитых и пропущенных голов: -2 (26-28).

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